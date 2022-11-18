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    Hülya Avşar'ın daha önce görülmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Güzelliği ile beğeni toplayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'ın ilkokul 3'üncü sınıfta çekilen fotoğrafı çok konuşulanlar arasına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 16:59
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    Hülya Avşar'ın daha önce görülmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

    Sevilen oyuncu Hülya Avşar, magazin gündemindeki yerini yıllardır koruyor.

    Yeşilçam'da fazla sayıda filmde yer alan oyuncu, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

    Son olarak Masumiyet dizisinde yer alan Avşar, yüzüne uygulanan filtrelerle çok konuşulmuştu.

    3'üncü sınıf fotoğrafı ortaya çıktı

    Ünlü şarkıcı ve oyuncunun son konuşan olayı ise 1972 yılında çekilen bir fotoğraf oldu.

    Güzelliği ile beğeni toplayan Avşar'ın, ilkokul 3'üncü sınıfta çektirdiği bir fotoğrafı ortaya çıktı.

    Avşar kızının daha önce hiç görülmemiş olan fotoğrafı, hayranlarını şaşkına uğrattı.

    İşte o fotoğraf...

    Hülya Avşar ın daha önce görülmeyen fotoğrafı ortaya çıktı #1

    Hülya Avşar ın daha önce görülmeyen fotoğrafı ortaya çıktı #2

    Hülya Avşar ın daha önce görülmeyen fotoğrafı ortaya çıktı #3

    Hülya Avşar ın daha önce görülmeyen fotoğrafı ortaya çıktı #4

    Hülya Avşar ın daha önce görülmeyen fotoğrafı ortaya çıktı #5

    Hülya Avşar ın daha önce görülmeyen fotoğrafı ortaya çıktı #6

    Hülya Avşar ın daha önce görülmeyen fotoğrafı ortaya çıktı #7

    Hülya Avşar ın daha önce görülmeyen fotoğrafı ortaya çıktı #8


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