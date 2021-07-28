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    Hülya Avşar’ın deniz keyfi

    Yaz tatilinin tadını çıkaran Hülya Avşar, Instagram hesabındaki son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 17:01
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 17:04
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    Hülya Avşar’ın deniz keyfi

    Sanatçı Hülya Avşar, yaz tatilini Ayvalık'taki yazlığında geçiriyor.

    Denizin ve güneşin tadını çıkaran Avşar, sosyal medya hesabından denize girdiği anları paylaştı.

    KELEBEK STİLDE YÜZDÜ

    Sportif yönüyle de bilinen Avşar, serin sularda kelebek stilde yüzdü.

    Hülya Avşar’ın deniz keyfi

    Hülya Avşar’ın deniz keyfi #1

    Hülya Avşar’ın deniz keyfi #2

    Hülya Avşar’ın deniz keyfi #3

    Hülya Avşar’ın deniz keyfi #4

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