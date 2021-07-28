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- Hülya Avşar’ın deniz keyfi
Hülya Avşar’ın deniz keyfi
Yaz tatilinin tadını çıkaran Hülya Avşar, Instagram hesabındaki son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 17:01
- Güncelleme : 28.07.2021 - 17:04
Sanatçı Hülya Avşar, yaz tatilini Ayvalık'taki yazlığında geçiriyor.
Denizin ve güneşin tadını çıkaran Avşar, sosyal medya hesabından denize girdiği anları paylaştı.
KELEBEK STİLDE YÜZDÜ
Sportif yönüyle de bilinen Avşar, serin sularda kelebek stilde yüzdü.