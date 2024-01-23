Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu yeni yaşını çocuklarıyla kutladı 60 yaşına giren Kaya Çilingiroğlu, doğum gününü çocuklarıyla kutladı. Kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Çilingiroğlu'na beğeni yağdı.

ensonhaber.com

Çapkınlığını kendi kendine ifşa etmesiyle magazin tarihinde unutulmaz bir olaya imza atan Kaya Çilingiroğlu, 60. yaşına çocuklarıyla girdi.

Zehra Çilingiroğlu 1998 yılında doğdu

1997'de evlenen Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra Çilingiroğlu'nu 1998 yılında kucaklarına almıştı. 2005 yılında Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı ortaya çıkınca biten evlilik, zamanla yakın arkadaşlığa dönüştü.

Kaya Çilingiroğlu'nun daha sonra Feraye Tanyolaç ile evliliğinden Hüseyin Kaya adından bir de oğlu oldu

Kutlama paylaşımı

Kaya Çilingiroğlu, yeni yaşına kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile girdi. Sosyal medya hesabından kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile kutlama paylaşımında bulunan Kaya Çilingiroğlu'na ilk beğeni, yine eski eşi Hülya Avşar'dan geldi.