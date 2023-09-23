Hülya Avşar'ın iştahı açıldı! Yemelere doymadı... 60 yaşındaki Avşar kızı, salata yerken kendinden geçtiği kareleri takipçileriyle paylaştı. Söz konusu fotoğrafa beğeni yağdı.

ensonhaber.com

Sanatçı Hülya Avşar, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Kusursuz fiziği ile genç kızlara adeta taş çıkaran Avşar, sık sık cesur karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

Kimi zaman eleştirilen ünlü isim, kimi zaman da beğeni yağmuruna tutuluyor.

Formunu koruyor

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı fit görüntüsü ve güzelliği ile adeta yıllara meydan okuyor.

60 yaşındaki Avşar, formunu korumak için büyük özen gösteriyor.

Tenise devam eden şarkıcı, bu süreci yaptığı diyetle de destekliyor.

Avşar'ın iştahı açıldı

Son olarak sosyal medya hesabından fotoğraf kareleri paylaşan Avşar'ın iştahı açıldığı görüldü.

Salata yerken kendinden geçen Avşar, esprili karesini yoruma kapattı.

Ancak kareler Twitter'da gündem oldu.