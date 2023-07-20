Hülya Avşar'ın leopar tarzı Spora olan tutkusuyla bilinen Hülya Avşar fit vücudunu dekolteli elbisesiyle sergiledi.

ensonhaber.com

Yaz mevsimi başlar başlamaz Ayvalık’taki yazlığına giden 59 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yine kendine hayran bıraktı.

Fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Hülya Avşar, son paylaşımıyla beğeni topladı. Spora olan tutkusuyla bilinen Avşar kızı, fit vücudunu dekolteli elbisesiyle sergiledi.

Leopar desenli elbise giydi

Hülya Avşar, 2 milyon 800 bin takipçili Instagram hesabından leopar desenli elbisesiyle birbirinden cesur pozlar verdi.

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan şarkıcı, pozlarıyla adeta dekolte şov yaptı. Hülya Avşar'ın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde ise siyah bikinisiyle sanat çalışması yaptığı anları paylaşmıştı.