Hülya Avşar'ın Merve Taşkın'a sorduğu bekaret sorusu gündem oldu! "Kızlığını sattın mı?" YouTube'da yayınladığı programına en son Merve Taşkın'ı konuk olan Hülya Avşar "Kızlığını satmadın mı?" diye sorunca fenomen bekareti için gelen teklifleri anlattı.

Haber Merkezi

Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Merve Taşkın, hayatına dair anlattıklarıyla olay oldu.

Hülya Avşar'ın sorduğu sorular karşısında oldukça açık olan fenomen, Avşar kızını şoktan şoka sürükledi, şaşkına uğrattı.

Hülya Avşar bir dönem yaptığı itirafa göndermede bulunarak fenomene "Kızlığını satmadın mı?" diye sordu.

"TEKLİF GELDİ"

Merve Taşkın ise "Yok, öyle bir teklif geldi bakire olunca daha çok para veriyorlar." dedi.

Anlatmaya devam eden Taşkın, şunları söyledi:

"YAŞLI BİRİYDİ"

"Bunun için diktirenler ve bakire gibi taklit edenler de var zaten düşündüm çünkü hani normale göre daha yüksek bir miktardı o zamanlar için ondan sonra ilk teklif geldiğinde yaşlı biriydi ve ondan sonra yani yapamayacağımı söyledim, bir aracı vardı ona söyledim. Aslında kabul edilebilecek bir miktardı benim için ve birçok şeyi değiştirirdi daha rahat düzen kurardım. Çünkü daha yeni İstanbul'a gelmiştim.

"PARA BENDE KALDI"

Şimdi normal biri olsa istemiyorum dersin ya da hani ne bileyim canın acırsa tepki gösterirsin bunda nasıl olacak kaba mı kibar mı falan korktuğum için yapamadım sonra başka bir teklif geldi. Ona tamam demiştim parayı da göndermişti daha benim yaşıtlarım, genç, yakışıklı, zengin bir erkek. Normalde de okey diyebileceğim biri ve para da göndermişti. Tatile gideriz otele işte 3-4 gün tatil yaparız falan. Sonra ben tarihe yaklaştıkça yine korktum dedim ki kusura bakma... Parayı da istemedi, bende kaldı."

"SENİN DE KIZIN VAR"

Merve Taşkın'ın anlattıkları sosyal medyada tepki çekti. Hülya Avşar'a da tepki veren çok sayıda kişi oldu. "Ne gerek vardı bunu programa alıyordun", "Genç kızlara kötü örnek", "Senin de kızın var", "Hülya Avşar bile reyting peşinde" yorumları yapıldı.