Hülya Avşar'ın programında yerden yere vuruldu: Berfu Yenenler'den cevap gecikmedi "Ünlü olmak gibi bir düşüncem yoktu" sözlerinin ardından Hülya Avşar tarafından dalga geçilen Berfu Yenenler, sosyal medyadan parodi videosu yayınladı.

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ensonhaber.com

Eser Yenenler ile evli olan ve iki erkek çocuğu bulunan Berfu Yenenler, Hülya Avşar'ın programına katıldı.

Hülya Avşar'a samimi açıklamalarda bulunan ve "ünlü olmak gibi bir amacının" olmadığını söyleyen Yenenler, Avşar Kızı'nın verdiği cevabın ardından sosyal medyada gündem oldu.

Hülya Avşar, bu sözlerin ardından "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş." diyerek dalga geçti.

Berfu sessizliğini bozdu

Hülya Avşar'ın sözleri sosyal medyada ve magazin basınında kısa süre içerisinde gündem olurken Berfu Yenenler, sosyal medyadan bir video yayınladı.

Kocasıyla kamera karşısına geçti

Berfu Yenenler, yayınladığı videoda eşi Eser Yenenler ile kamera karşısına geçti. İkili, Hülya Avşar'ın sözlerini tiye aldıkları bir parodi videosu çekti.

Sosyal medyadan videoyu yayınlayan Berfu Yenenlere ise sert yorumlar geldi. Bazı kullanıcılar, "Sus artık sana tahammül edemiyoruz" dedi.