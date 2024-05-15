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Hülya Avşar'ın reklam kazancı: 50 milyon TL'ye anlaştı

Hülya Avşar'ın reklam kazancı: 50 milyon TL'ye anlaştı Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, yüzü olduğu markayla anlaşmasını uzattı. Anlaşmasını 2,5 yıl daha uzatan şarkıcının 50 milyon TL aldığı iddia edildi.