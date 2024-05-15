Hülya Avşar'ın reklam kazancı: 50 milyon TL'ye anlaştı
ensonhaber.com

Şu sıralar YouTube kanalında yaptığı röportajlarla sık sık gündem olan Hülya Avşar, son dönemde çıkardığı şarkılarla da adından söz ettiriyor.

Ünlü isim, yüzü olduğu mobilya markasıyla yeniden anlaşma yaptı.

Yıllardır çalıştığı mobilya markasıyla 2,5 sene daha anlaşan sanatçının aldığı ücret çeneleri yoracak.

2.5 sene için 50 milyon lira

Avşar, 2,5 sene için 50 milyon lira aldı. Şarkıcı, 2,5 yıl boyunca reklamlarda ve Türkiye’nin birçok şehrinde billboard’larda yer alacak.