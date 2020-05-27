Hülya Avşar'ın selfiesinde Kaya Çilingiroğlu var

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu karantinada da bir araya geldi.

Sekiz yıl evli kaldıktan sonra 2005 yılında boşanan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, çocukları Zehra için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Boşansalarda ikilinin bu bozulmayan samimiyeti zaman zaman ‘yeniden evlenecekler’ iddialarını doğuruyor.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU DA ORADA

Hülya Avşar’ın bayramın son günü sosyal medya hesabından paylaştığı bir selfie ise dikkat çekti. Kısa süre önce Instagram hesabından paylaştığı bornozlu fotoğraf ile dikkatleri üzerine çeken Avşar bu defa evinde çektiği bir selfie ile takipçilerinin karşısına çıktı. Avşar’ın yoruma kapalı paylaşımında arka tarafta Kaya Çilingiroğlu’nun oturduğu görülüyor.