Hülya Avşar'ın sözlerine Eser Yenenler'den cevap geldi: "Kız haklı" Ünlü olmayı hiç düşünmediğini söyleyen Berfu Yenenler'e Hülya Avşar'dan imalı cevap gelmişti. Şimdi ise Eser Yenenler'den Hülya Avşar'a yanıt geldi.

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Fenomen çift Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuşmuştu.

Eşi ve iki çocuğunun babası Eser Yenenler'i de tiye aldığı eğlenceli sosyal medyadan paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Berfu Yenenler, Hülya Avşar'ın programına katıldı.

Eşi ile 'Çift Terapisi' adlı gösteri sahneleyen ünlü isim, "Evli olmanız, sahne performansınızı etkiliyor mu?" sorusunu yanıtlamıştı.

"Sahneye çoğu kez küs çıktık"

"İş konusunda ben çok disiplinli bir tipim, Eser ise ‘akışına bırak’ modunda. Onun rahatlığı beni arada deli ediyor. " diyen Berfu Yenenler, "Sahneye çoğu kez küs çıktık. Kıbrıs’ta ve Göztepe’de sahneye çıkmamıza beş dakika kala kuliste kavga ettik." dedi.

"Eser'e sen yürümüşsün"

Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Berfu Yenenler, yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. 'Ünlü olma evliliği hiç düşünmüyordum.' diyen Berfu Yenenler'e Hülya Avşar'dan imalı laf: "Eser'e sen yürümüşsün, hiç aklında yokmuş maşallah."

"Kız da haklı"

Hülya Avşar'a esprili bir cevap veren Eser Yenenler, "Gerçekten benim cazibemi çok es geçiyorsunuz. Dayanamayıp, bana DM (direkt mesaj) atarsın. O da dayanamayıp, tutamadı kendini. Kız da haklı. Benim en etkileyici yanım, benim ben olmam. Benimle bir hayat geçirmek istersin." ifadelerini kullandı.