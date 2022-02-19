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    Hülya Avşar'ın yeni sevgilisi

    Yılların deneyimli oyuncusu ve şarkıcısı Hülya Avşar, aradığı aşkı iş adamı Cemal Güzelci’de buldu. Avşar, sevgilisi ile ilk kez görüntülenirken, keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 09:16
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    Hülya Avşar'ın yeni sevgilisi

    Hülya Avşar, 12 yıl sonra hayatının aşkını buldu.

    “Benim için her şey kısmet… Dil, din, ırk fark etmez, karşımdaki kişinin beni heyecanlandırması yeter” diyen Avşar, yeni sevgilisi ile yakalandı.

    ROMANTİK AKŞAM YEMEĞİ

    Avşar ile bir süredir birlikte olduğu öğrenilen iş adamı Cemal Güzelci'yi ilk kez görüntülendi.

    Çarşamba akşamı İstanbul Yeniköy'deki Apartıman isimli mekana giden ikili, romantik bir akşam yemeği yedi.

    Çiftin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

    Hülya Avşar ın yeni sevgilisi #1

    ALNINDAN ÖPTÜ

    Çiçeği burnunda çift, diğer müşterilerin meraklı bakışları altında neşe içinde sohbet etti.

    İş adamı Güzelci, bir ara sevgilisi Avşar'ın alnından öptü.

    O anlar da kayda geçti.

    Hülya Avşar ın yeni sevgilisi #2

    HAYALİNDEKİ KİŞİYİ ANLATMIŞTI

    2 gün önce Hülya Avşar, hayatına alacağı ve hayalindeki erkekten bahsederken şunları söylemişti:

    “Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil, spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz.”

    Hülya Avşar ın yeni sevgilisi #3


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