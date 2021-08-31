Hülya Duyar: Benim ailem tümörümden daha kocaman

Ameliyat olan Hülya Duyar, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Bir ay önce beyninde tümör tespit edilen Hülya Duyar apar topar ameliyata alınmıştı. Ünlü oyuncu, zor günleri geride bıraktı ve sevenlerine teşekkür etti.

En son Doğduğun Ev Kaderin’dir dizisinde rol alan oyuncu Hülya Duyar, Cem Yılmaz’la çektiği bir reklam filminde fenalaşmış daha sonra tatilde de baygınlık geçirmişti.

Yapılan kontrollerin ardından 51 yaşındaki Duyar’ın, beyninde büyük bir tümör tespit edilmişti. Hemen ameliyata alınan oyuncu 8 saat süren bir operasyonun ardından bir gün yoğun bakımda kalmıştı. Aradan bir ay geçti ve Hülya Duyar yaşadığı zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlattı.

Sosyal medya hesabından duygularını ifade eden ünlü oyuncu şu mesajı paylaştı;

"NE ÇOK ÇOCUĞUM VAR"

“Daha ne yaşayabilirim ki derken hayat muzipliğini yapıp yine şaşırtıyor ve bir şeyler kanıtlıyor bize... Bundan tam 1 ay önce beynimde kocaman bir tümör olduğunu öğrendim. Fakat ne kadar çok kişinin seferber olduğunu görmek, bir konuda hayatın beni haklı çıkardığını deneyimlemek hediye gibiydi. Doğurmadığım. Ne çok çocuğum var, ne büyük bir ailem var!

"NE ŞANSLIYIM"

Her zamanki gibi sevmek, aile olmak, bir olmak… Çok şanslıyım ki benim ailem tümörümden daha kocaman. İyi ki varsınız. Hayatın sürprizlerini her daim beraber karşıladık. Sizi seviyorum ve çok teşekkür ediyorum.”