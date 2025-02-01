Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Haber Merkezi

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın, uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Akın, 1 Eylül’den bu yana zatürre ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum’da tedavi görüyordu.

Ancak sağlık durumunun ciddiyet kazanması üzerine, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tedavisine burada devam edilen Akın’ın durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Akın'ın sağlık durumu hayranları tarafından yakından takip edilirken, Hülya Koçyiğit'ten bir açıklama geldi.

"ŞU ARALAR DAHA İYİ"

Katıldığı bir etkinlikte Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında konuşan Hülya Koçyiğit, sevindirici gelişmeleri paylaştı.

Usta oyuncu, "Filiz Akın şu anda daha iyi. Bir ara rahatsızlığı artmıştı ama şu sıralar daha iyi çok şükür" diyerek, iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirtti.