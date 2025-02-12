Hülya Koçyiğit Londra'da başından geçen kazayı anlattı: 2 saat ambulans bekledim

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Yeşilçam'ın yıldızı Hülya Koçyiğit, tatil için gittiği Londra'da talihsiz bir kaza yaşadı. AVM'de alışveriş sepetiyle gezerken yana dönmek isteyen Koçyiğit, bir anda ayağının ters dönmesiyle yere düştü. Sırtüstü yere düşen Koçyiğit, hızla kafasını yere çarptı.

"2 SAAT YERDE BEKLEDİM"

Sabah'ta yer alan habere göre, 2 saat boyunca ambulansın gelmesini bekledi. Koçyiğit, "Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha yaşayarak gördüm.

Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye'de olsa 5 dakika içinde en yakındaki ambulans hemen gelir ve yaralı kişiyi hastaneye yetiştirirdi." dedi.

Kafatasında büyük bir şişlik oluşan Koçyiğit'in beyin kanaması geçirdiğinden korkuldu. Tetkiklerden sonra iyi olduğu anlaşılan ünlü yıldız taburcu edildi.