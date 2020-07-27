Hümeyra: Katillerin ailelerine üzülüyorum

Hümeyra, Muğla'da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin olayı hakkında konuştu.

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen usta oyuncu Hümeyra, önceki akşam Nişantaşı'nda objektife yansıdı.

"BİZ YAPSAK ELEŞTİRİ ALIRDIK"

Usta oyuncu, son dönemde artan kadın cinayetleri hakkındaki sorulara, “Ben bu tür insanların aileleri için üzülüyorum. Cinayeti işleyen kişinin annesi nasıldır şimdi? Kızı önce dövmüş, sonra bidona koyup yakmış ve üzerine beton dökmüş. Biz bunu dizide yapsak eleştirilirdik” yanıtını verdi.

"GÜCÜM YOK"

Artık dizilerde yer almayacağını söyleyen Hümeyra, “Artık benim setleri kaldıracak gücüm yok. 12-13 saat süren çalışma saatlerini kaldıramam, ayrıca hastayım, ancak misafir oyuncu olarak belki katılabilirim.” dedi.