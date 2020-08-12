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    Hümeyra'nın acı günü: Oğlunu toprağa verdi

    Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 47 yaşındaki Sadık Bigat için düzenlenen cenaze töreninde anne Hümeyra, ayakta durmakta güçlük çekti.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 17:41
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 17:41
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    Hümeyra'nın acı günü: Oğlunu toprağa verdi

    47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat ile en son önceki gün telefonda konuşan oyuncu ve şarkıcı Hümeyra, dün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca, meraklanarak Nişantaşı'ndaki evine gitti.

    Bir yakınına daire kapısını açtıran Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

    KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

    Hümeyra nın acı günü: Oğlunu toprağa verdi #1

    HÜMEYRA AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

    Hümeyra'nın Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelen Sadık Bigat için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Törende evlat acısı yaşayan Hümeyra’nın, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

    Hümeyra nın acı günü: Oğlunu toprağa verdi #2

    GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE DEFNEDİLDİ

    Sadık Bigat, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

    Hümeyra nın acı günü: Oğlunu toprağa verdi #3

    Hümeyra nın acı günü: Oğlunu toprağa verdi #4

    Hümeyra nın acı günü: Oğlunu toprağa verdi #5

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