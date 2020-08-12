Hümeyra'nın acı günü: Oğlunu toprağa verdi

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 47 yaşındaki Sadık Bigat için düzenlenen cenaze töreninde anne Hümeyra, ayakta durmakta güçlük çekti.

47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat ile en son önceki gün telefonda konuşan oyuncu ve şarkıcı Hümeyra, dün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca, meraklanarak Nişantaşı'ndaki evine gitti.

Bir yakınına daire kapısını açtıran Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

HÜMEYRA AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Hümeyra'nın Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelen Sadık Bigat için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende evlat acısı yaşayan Hümeyra’nın, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE DEFNEDİLDİ

Sadık Bigat, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.