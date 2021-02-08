Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ses sanatçısı Hüner Coşkuner, toprağa verildi.

Kemik iliği kanseri nedeniyle 58 yaşında vefat eden Türk Sanat Müziği Sanatçısı Hüner Coşkuner, hayata gözlerini yumdu.

57 yaşında hayata veda eden şarkıcının cenazesi, Karacaahmet Camii’nde kılınan öğle namazına müteakiben Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Coşkuner’i ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.

"KÜPELERİYLE GÖMÜLMEDİ"

Kız kardeşi Saliha Yavaş ağlayarak, “Annemden sakladı hastalığını, hatta herkesten sevenlerinden sakladı. Kimse bilmesin istedi. Ben bu kanseri yeneceğim ve çıkıp yıllardır savaştım ama ben bu kanseri yendim demeyi hayal etti. Yenemedi” diye konuştu. 'Kardeşiniz küpeleriyle mi gömüldü?' sorusuna cevap veren Saliha Yavaş, 'Onu espri amaçlı söylemişti. Kardeşimin en büyük dileği sokak hayvanlarına sahip çıkılmasıydı." dedi.