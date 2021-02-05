Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanat müziğinin güçlü sesi Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı

Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı 58 yaşındaki Hüner Coşkuner, hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastaneden yoğum bakıma alındığı açıklaması yapılan Hüner Coşkuner'in dün akşam saat 22.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kemik iliği kanserinden tedavi gördüğü hastanede nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybeden sanat müziğinin güçlü seslerinden Hüner Coşkuner'in, ölümünden önce katıldığı bir televizyon programında vasiyeti ortaya çıktı.

CNN Türk'te yayınlanan Mesut Yar'la Burada Laf Çok programında konuşan Coşkuner, vasiyeti hakkında şu cümleleri kurdu:

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

"Küpesiz günüm yok. Aksesuarı ciddi anlamda çok severim. Küpe, bilezik, kolye... Bir yere gideceğim zaman mesela bir elbise, bol aksesuar... Bundan güç mü alıyorum bilemiyorum. Vasiyetim var aileme, Allah gecinden versin yaşamak her şeye rağmen çok güzel, küpelerimle gömülmek isterim. "