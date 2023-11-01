Ibiza'ya giden Eda Taşpınar'ın su terapisine deneyimi: "Yeniden doğdum" Yıllardır tatilini Mykonos adasında tatil yaparak geçiren ve cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üstüne çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, Ibiza'da şifalandı.

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Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, yazı Yunanistan'ın Mykonos adasında geçirmiş, bir ara Ibiza'ya gitmişti.

Sosyetik isim, Ibiza'da yaşadığı deneyimi ilk kez anlattı.

Şifalandığını söyleyen Taşpınar Ibiza'da yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şifacı arkadaşım Oceano Salvatore ile denizde inanılmaz bir yolculuğa çıktım.

"Su akışı terapisi yaptım"

Onunla su akışı terapisi yaptım. Yeniden doğmak gibiydi.

Uzun zaman önce hayatımda kendimi çok yalnız hissettiğim bir an vardı. Hâlâ bazen öyle hissediyorum.

Oceano’nun yardımıyla daha önce hiç hissetmediğim sonsuz bir sevgiyle doldum"