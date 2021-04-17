İbo Show'da İrem Derici'nin kıyafeti alay konusu oldu

İbo Show'a konuk olan şarkıcı İrem Derici, giydiği kıyafet ile sosyal medyada dalga konusu oldu.

Star TV'de yayınlanan İbo Show'a şarçıcı İrem Derici, Sinan Akçıl, Deniz Seki ve Erkan Petekkaya konuk oldu.

Şarkıcı İrem Derici'nin programda giydiği kıyafet, sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının kıyafetini rüküş bulurken, elbisesinin üzerine çok bol durduğu eleştirisini yaptılar.

"SENEYE DE GİYERSİN"

"O değil irem derici niye pijamayla gelmiş

Annem bişi olmaz büyük ise seneye de giyersin dediği kıyafet

İbo Show'a Azer bülbül gelmiş sandım.. teşekkürler

Neden ya neden kendine bunu yaptın.. Sen mükemmel bir detaydın oysaki.. kendinden 5 beden büyük pembe takım neden ya.





"EVDE OTURURKEN DAHA ŞIKSIN"

İrem evde otururken daha şıksın bu ne hal yaw bebek

Kapitalizm, 'babamın takımı' olarak görüp giymekten utanacağınız ve bu yüzden 10 liraya almayacağınız takımı, milyarlarca lira karşılığında moda olarak sunarak aldırtıp, aptalaştıran sistemdirLezzetli yemek tadan surat (Not:Bu tweet gerçeği yansıtmayıp, takıldığımın göstergesidir.)





"İBO'DAN ÖDÜNÇ ALMIŞ GİBİ"

İrem kıyafetini evde unutup İbrahim Tatlıses'ten ödünç takım almış gibi.

Deniz seki günlük bir kıyafetle gelmiş,irem derici de 2 XL takım elbiseyle gelmiş. Oldu mu şimdi.

Babam 67 yaşında, sizi İbo Show'da görünce "2 kalendere elbise çıkar o üstündekiyle"dedi. Bütün aile bunun moda olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.





"DAHA BÜYÜĞÜ YOK MUYDU"

Bu kadar çirkin giyinmeyi nasıl kabul ettiniz??İğrenç bi takım

Ceketin daha buyüğü yok muydu biraz küccük gelmis ha ha

Kıyafetiyle dalga geçen kesimin %99 bol giyinenler Sevinç gözyaşı döken yüz bence gayet modern ve bu yılın modasına uygun. Giyinmekten ne anlıyosunuz ki yorum yapıyosunuz peh

Parasıyla rezil olmak diye bi laf vardır canlı örneği ibo show’da bence, tarz olucam diye külhanbeyi müsameresine dönmüş ortalık."