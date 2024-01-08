İbo Show'daki filtreli hali gündem olan Hülya Avşar konuştu: "Mağdurum" İbo Show'un yılbaşı özel bölümünde aşırı filtre yüzünden konukların adeta yüzünün yok olduğu programa dair Hülya Avşar, açıklama yaptı.

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İbo Show, yılbaşı programıyla gündem oldu. hafızalara kazındı. İbrahim Tatlıses'in sunduğu programda Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar gibi isimleri tanımak yapılan bir filtre yüzünden epey zor oldu.

Konuk olduğu programda filtrenin ayarı kaçınca diğer konuklarla birlikte yüz hatları değişen Hülya Avşar, geçtiğimiz gün makyajsız görüntülendi.

Daha önce oynadığı bir dizide aşırı filtreli görüntüsüyle de gündem olan Avşar, isyan etti:

"Kimsenin böyle bir talebi olmadı"

“Montaj yapılırken fazla kaçmış olabilir. Kimsenin böyle bir talebi olmadı. Asıl ben mağdurum. Günlük hayatta makyaj bile yapmazken neden böyle şeyler konuşuluyor anlamış değilim” dedi.

Sanatçı, “Benimkini az kullanmışlar ona üzüldüm” diyerek eleştirilerle eğlendiğini de söyledi.