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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un yılbaşı özel programı sosyal medyada gündem oldu.
Filtreli ünlüler
İbo Show'un yılbaşı özel programında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan konuk oldu.
Ekran başındakiler konukları tanımadı
İbo Show'da filtrenin ayarı fazla kaçınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Özellikle Aleyna Tilki ve Hülya Avşar'ın filtreli halleri ise izleyenleri şaşırttı.
Filltrenin ayarı kaçınca konuklar adeta çocukluklarına döndüler. O anlar sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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