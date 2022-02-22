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    İbrahim Büyükak, ablalarıyla poz verdi

    İbrahim Büyükak ve ablaları 37 yıl sonra aynı pozu verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 07:15
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    İbrahim Büyükak, ablalarıyla poz verdi

    Çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl oğlu Aslan Oktay'a kavuşan oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak, ablaları Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile 37 yıl önceki çocukluk fotoğrafındaki pozun aynısını verdi.

    "37 YIL ÖNCE"

    Eski günleri yad eden oyuncu fotoğraflarını, "37 yıl önce ve şimdi ablamlarla ben" notuyla yayınladı.

    Büyükak’ın paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

    İbrahim Büyükak, ablalarıyla poz verdi #1

    İbrahim Büyükak, ablalarıyla poz verdi #2


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