İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı

İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Komedyen, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı.

EVİNDE TEDAVİ OLUYOR

Üç gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürerken, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

En son temaslı arkadaşlarını arayarak uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

ESER YENENLER DE OLMUŞTU

Öte yandan İbrahim Büyükak'ın yakın arkadaşı Eser Yenenler'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve sosyal medya hesabından virüsü atlattığını duyurmuştu.