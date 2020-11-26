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    İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı

    İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 09:07
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 09:29
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    İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı

    Komedyen, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı.

    EVİNDE TEDAVİ OLUYOR

    Üç gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürerken, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

    En son temaslı arkadaşlarını arayarak uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

    ESER YENENLER DE OLMUŞTU

    Öte yandan İbrahim Büyükak'ın yakın arkadaşı Eser Yenenler'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve sosyal medya hesabından virüsü atlattığını duyurmuştu.

    İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı #1

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