İbrahim Büyükak oğluyla oy kullandı

Türkiye bugün, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti.
Sanah 8 sularında oy kullanma işlemi başlarken, sandık başına gidenlerden birisi de oyuncu İbrahim Büyükak oldu.
İbrahim Büyükak, oy kullanma oğlu Aslan ile birlikte gitti ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
İbrahim Büyükak oyunu kullandı
Oyuncu İbrahim Büyükak, sabahın erken saatlerinde oyunu kullanmak üzere, okula geldi.
Oğlu Aslan ile birlikte oyunu kullanan Büyükak, o anları da sosyal medya hesabından yayınlarak, "Geleceği için oy verdik" dedi.