İbrahim Büyükak'ı Oğuzhan Koç'a benzettiler

Oğuzhan Koç'la karıştırılan İbrahim Büyükak sinirlendi.

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak önceki gün İstinye Park’tan çıkarken görüntülendi.

Aracını beklerken görüntülenen Büyükak'ın o sırada yanına bir kişi geldi. Oyuncuya “Oğuzhan Abi bir fotoğraf çektirebilir miyiz?” diye sordu.

"OĞUZHAN DEĞİLİM"

Bir anda şoka giren Büyükak, kendisini arkadaşı Oğuzhan Koç’la karıştıran kişiye “Ne Oğuzhan’ı kardeşim, Oğuzhan nereden çıktı” diye sitem etti.

Oğuzhan'la karıştırılmasına bozulan Büyükak, yine de yanına gelen kişiyi kırmayıp fotoğraf çektirdi.