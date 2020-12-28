İbrahim Büyükak'tan bebek haberlerine cevap

İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen bebek haberini sosyal medya hesaplarından duyurdular.

İki yıl önce çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Büyükak'ın geçtiğimiz haftalarda baba olacağı öğrenilmişti. Büyükak, güzel haberi doğruladı.

"ÇOK MU BELLİ EDİYORUZ"

Baba olacağını paylaştığı emzikli fotoğraf ile duyuran İbrahim Büyükak, paylaşımına; "Bebek beklediğimizi çok mu belli ediyoruz. Çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz" notunu düştü.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Nurdan Beşen de eşiyle aynı kareyi paylaştı ve "Evet bebek beklediğimiz doğrudur. Çok mutluyuz. Güzel dilekleri için herkese teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan oyuncu İbrahim Büyükak, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı.