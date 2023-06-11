İbrahim Büyükak’tan Bodrum’daki lahmacun fiyatlarına yorum Bodrum’daki lahmacun fiyatlarının sorulduğu oyuncu İbrahim Büyükak, ilginç bir tavsiyede bulundu. Ünlü oyuncu, “Yemesinler, herkes yemezse fiyatları düşer” dedi.

ensonhaber.com

Her yazın klişesi haline gelen Bodrum’daki lahmacun fiyatları, sezonun açılmasıyla yine gündemden düşmüyor…

Pazar yerinde 20-30 TL olan lahmacun, sosyetenin uğrak adresi Türkbükü’nde 450 TL’den başlıyor.

Buna rağmen ürün yok satabiliyor.

İlginç tavsiye

Bazıları ise “asla bu parayı vermem” diyerek, tepkisini dile getirebiliyor.

Uçuk fiyattaki lahmacun için oyuncu İbrahim Büyükak’tan ilginç bir tavsiye geldi.

Önceki gün Bebek’te görüntülenen Büyükak, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Yemesinler, fiyat düşer"

Ailesi ile tatil planlarının olduğunu ve en kısa zamanda gerçekleştireceğini dile getiren Büyükak, Bodrum’da lahmacun fiyatlarının hatırlatılması üzerine “Yemesinler. Herkes yemezse fiyatları düşer.” dedi.

"Tam bir ekonomist"

Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada da çok konuşuldu.

Büyükak’a, “Tam bir ekonomist”, “Sorunun çözümü belli”, “Çözüm bu kadar basit” şeklinde yorumlar yapıldı.