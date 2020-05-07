İbrahim Büyükak’tan maskeli kutlama

İki yıl önce psikolog Nurdan Beşen ile nikâh masasına oturan oyuncu İbrahim Büyükak, evlilik yıl dönümünü esprili bir mesajla kutladı.

Oyuncu İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen ile ikinci evlilik yıl dönümünü yaptığı paylaşımla kutladı.

"HER HALİNLE SEVİYORUM"

Koronavirüsten korunmak adına maske ve yüz koruyucu siperlik takarak çekildikleri fotoğrafı paylaşan Büyükak, gönderisine şu notu düştü:

"Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun bir tanem. Seni her halinle çok seviyorum."