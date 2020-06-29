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    İbrahim Büyükak'tan şezlong yorumu

    Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 1000 liralık şezlonga para vermeyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 07:08
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    İbrahim Büyükak'tan şezlong yorumu #1

    İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen ile önceki gün Etiler’deki bir mekan çıkışı görüntülendi.

    "KANEPE ALIRIM"

    Oyuncu cipinin arka tamponundaki sürtme izlerini soran muhabirlere “Bebek’te bir belediye otobüsü vurdu” diye cevap verdi. Bodrum’daki 1000 liralık şezlonglar için de “O paraya gider kanepe alırım, sahilde üstüne yatarım” yorumunu yaptı.

    İbrahim Büyükak'tan şezlong yorumu #2

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