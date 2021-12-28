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    İbrahim Çelikkol boşanıyor

    Ali adında bir çocukları bulunan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol boşanma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 13:36
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    İbrahim Çelikkol boşanıyor

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan İbrahim Çelikkol, bir çocuğunun annesi olan Mihre Çelikkol ile 4 yıllık evliliğini bitiriyor.

    SORUNLAR DEVAM ETTİ

    Bir süredir araları bozuk olan ünlü çift, oğulları Ali için bir araya gelmişti. Çift aylardır evliliklerini kurtarmak için büyük çaba harcadı. Sorunları aşamayan ikili çareyi ayrılmakta buldu.

    "BANA GÜÇ VERİYOR"

    İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, Knidos Deveboynu Feneri'nde mutluluğa 'evet' demişti. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, daha önce verdiği röportajda eşini anlatmıştı:

    "Eşim en büyük destekçim. Hatta öyle ki bazen beni benden daha fazla düşündüğü oluyor. Onun desteği bana güç veriyor. Aile olmak böyle bir şey bizim için."

    İbrahim Çelikkol boşanıyor #1

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