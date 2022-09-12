Petrol
93.9
1.14%
Euro
18.4961
0.98%
Dolar
18.2426
0.04%
Altın
1.011
0.47%
Borsa
3624
2.91%
Bitcoin
406.299
2.34%
BTXN Coin
6.73
-4.67%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Hafif yağmur 21 C

    İbrahim Çelikkol, eski karısına ev tuttu

    Geçtiğimiz mayıs ayında 5 yıllık evliliğini bitiren İbrahim Çelikkol, Hadise'ye aylık 70 bin TL'ye kiraladığı evin gelirini eski eşine bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 12:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Çelikkol, eski karısına ev tuttu

    Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu ile 2017 yılında dünyaevine girmişti.

    2019 yılında bebekleri dünyaya gelen çift, beş yıllık evliliklerinde boşanma kararı aldı.

    Hayranlarını üzen haber sonrası ikili, mayıs ayında tek celsede boşandı.

    Mahkeme sonrası yolları resmi olarak ayrılan ikili, dost kalmayı tercih etti.

    70 bin liralık kirayı eski eşine devretti

    İbrahim Çelikkol'un, Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftine aylık 70 bin liraya kiraladığı saray yavrusu evinin gelirini, eski eşine bıraktığı öğrenildi.

    Eski eşi ve oğlunun rahatını son derece göz önünde bulunduran Çelikkol, kendilerine yeni bir ev de tuttu.

    Annesinin yanına taşındı

    Eşini dinlenmesi için Akyaka'ya tatile gönderdiği öğrenilen Çelikkol ise taşındı.

    Annesinin isteği üzerine yanına taşınan yakışıklı oyuncu, kendisine yeni bir ev bulana kadar Cihangir'de yaşayacak.

    İbrahim Çelikkol, eski karısına ev tuttu #1

    İbrahim Çelikkol, eski karısına ev tuttu #2

    İbrahim Çelikkol, eski karısına ev tuttu #3

    İbrahim Çelikkol, eski karısına ev tuttu #4


    Trabzonspor'dan Djaniny ve Yusuf Yazıcı açıklaması
    Futbol

    Trabzonspor'dan Djaniny ve Yusuf Yazıcı açıklaması

    Ağrı Dağı’nda, Kraliçe Elizabeth anıldı
    İç Haber

    Ağrı Dağı’nda, Kraliçe Elizabeth anıldı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir