İbrahim Çelikkol, eski karısına ev tuttu

Geçtiğimiz mayıs ayında 5 yıllık evliliğini bitiren İbrahim Çelikkol, Hadise'ye aylık 70 bin TL'ye kiraladığı evin gelirini eski eşine bıraktı.

Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu ile 2017 yılında dünyaevine girmişti.

2019 yılında bebekleri dünyaya gelen çift, beş yıllık evliliklerinde boşanma kararı aldı.

Hayranlarını üzen haber sonrası ikili, mayıs ayında tek celsede boşandı.

Mahkeme sonrası yolları resmi olarak ayrılan ikili, dost kalmayı tercih etti.

70 bin liralık kirayı eski eşine devretti

İbrahim Çelikkol'un, Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftine aylık 70 bin liraya kiraladığı saray yavrusu evinin gelirini, eski eşine bıraktığı öğrenildi.

Eski eşi ve oğlunun rahatını son derece göz önünde bulunduran Çelikkol, kendilerine yeni bir ev de tuttu.

Annesinin yanına taşındı

Eşini dinlenmesi için Akyaka'ya tatile gönderdiği öğrenilen Çelikkol ise taşındı.

Annesinin isteği üzerine yanına taşınan yakışıklı oyuncu, kendisine yeni bir ev bulana kadar Cihangir'de yaşayacak.