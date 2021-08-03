İbrahim Çelikkol, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkisi devam eden yangına müdahalede bulunmak için gönüllü olarak söndürme ekibine katıldı.

Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, bir haftadır devam ediyor. 156 ayrı noktada çıkan yangınlar için tüm üke, seferber oldu.

Hala kontrol alınamayan yangınlara müdahaleye vatandaşlar da destek oluyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL, EKİPLERE DESTEK OLDU

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol da destek olan gönüllülerden biri oldu. Çelikkol, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarında ekiplere destek oldu.

Mustafa Sandal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Çelikkol, yangına elindeki hortumla müdahale ediyor.

Oyuncu İbrahim Çelikkol gönüllü olarak Marmaris'teki ekibe katıldı VİDEO