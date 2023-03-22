İbrahim Çelikkol, oğlu Ali'yi paylaştı İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali ile spor paylaşımına yorum yağdı.

Hayatındaki seçimleri, doğayla ilişkisi ve spora düşkünlüğü ile bilinen ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, oğlu Ali'yi de kendi gibi doğa ve spor düşkünü yetiştiriyor.

Antrenmanları artık oğluyla yapıyor

Deprem bölgesinede katıldığı arama kurtarma çalışmalarındaki duyarlılığı ile takdir toplayan İbrahim Çelikkol, son olarak sosyal medya hesabından oğlu Ali ile antrenman yaptığı anları paylaştı.

Aynı babası

Paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni alan İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali'ye "Babasının oğlu" yorumları yağdı.