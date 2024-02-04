İbrahim Çelikkol spordan paylaştı: Hayranları kayıtsız kalamadı AKtif olarak spor yapan İbrahim Çelikkol son paylaştığı fotoğraf sayesinde, hayranlarından beğeni ve yorum almayı başardı.

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Başarılı oyunculardan İbrahim Çelikkol, spora ara vermeden devam ediyor.

Sporu önemseyen ve salondan çektirdiği kareleri paylaşan Çelikkol, bir yeni fotoğraf daha yayınladı.

Oyuncunun yeni fotoğrafına hayranları da beğeni yağdırırken, ikinci kare ise herkese sürpriz oldu.

Önce spor sonra aşk

Spor salonundan paylaştığı karenin ardından Çelikkol soluğu, kar tatilinde aldı.

Başarılı isim sevgilisyle karların ortasında sarmaş-dolaş çektirdiği kareyi, spordan sonra yayınladı.

Oyuncunun aşk dolu karesine "Maşallah" diyen hayranları, kalp emojisi bırakmayı da ihmal etmedi.