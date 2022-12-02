İbrahim Çelikkol, villasına dönüyor

Oyuncu İbrahim Çelikkol, Riva'daki villasına yeni sevgilisi Natali Yarcan ile yerleşiyor.

İbrahim Çelikkol, eski eşi Mihre Mutlu ile boşanmadan önce Riva'daki villasında oturuyordu.

Hadise'nin evliliğini de bitirdi

Boşandıktan sonra Riva’daki aylık 70 bin TL getirisi olduğu söylenen villasını da Hadise ile Mehmet Dinçerler’e kiralamıştı. Ama malum onlar da ayrıldı. Hadise, kendine 50 milyon TL’ye yeni bir ev aldı. 2023’ün ilk günlerinde taşınacak.

Annesinden ayrılıyor

Cihangir’de annesinin yanında geçici olarak kalan İbrahim Çelikkol da temmuzdan beri aşk yaşadığı sosyetik güzel Natali Yarcan ile Riva’daki o eski villasına dönecek.