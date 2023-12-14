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İbrahim Çelikkol'dan şaşırtan hareket: Birce Akalay’ın omzundan öptü

İbrahim Çelikkol'dan şaşırtan hareket: Birce Akalay’ın omzundan öptü İki ünlü oyuncu arkadaş İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay bir galada bir araya geldi. Çelikkol, davette Birce Akalay'ın omzunu öperek teşekkür etti.