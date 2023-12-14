İbrahim Çelikkol'dan şaşırtan hareket: Birce Akalay’ın omzundan öptü

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Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol'un bulunduğu bir internet platformunda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonunu kutlamak için ekip yemeği organize edildi.
Yemek öncesi İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, İrem Sak, Miray Daner ve Şifanur Gül basının sorularını yanıtladı.
Gündem oldular
Sürekli birbirlerine yakıştırılan yakın arkadaşlar Çelikkol ile Akalay yine sosyal medyada gündem oldu.
Omzundan öptü
Yakışıklı oyuncu, bir ara kendisinden bahseden Birce Akalay'a sarılıp omzundan öptü. İkilinin o hallerine yorum yağdı.
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