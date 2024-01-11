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İbrahim Çelikkol'un üstsüz pilates pozu gündem oldu! Bakan bir daha baktı

İbrahim Çelikkol'un üstsüz pilates pozu gündem oldu! Bakan bir daha baktı Aynı projede yer aldığı meslektaşı Birce Akalay'ı galada sırtından öpmesiyle çok konuşulan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, pilates pozlarını paylaştı.