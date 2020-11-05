İbrahim Kutluay, Edvina Sponza'yı aldattı iddiası

İbrahim Kutluay'un, uğruna 11 yıllık evliliğini bitirdiği Edvina Sponza’yı da genç bir güzelle aldattığı iddia edildi.

45 yaşındaki eski basketbolcu İbrahim Kutluay, geçtiğimiz günlerde uğruna 11 yıllık karısı Demet Şener'i aldattığı sevgilisi Edvina Sponza ile ilişkilerini bitirdiklerini açıklamıştı.

EDVİNA'YI DA ALDATTI

Ayrılıkla iligli başka bir şey söylemek istemeyen Kutluay'ın, Edvina Sponza'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrılığın perde arkasında ise ihanet olduğu iddia ediliyor.

İHANETİ AFFETMEDİ

İddialara göre, bu yaz İzmir'de sık sık partilere katılan Kutluay, 46 yaşındaki Sponza'dan çok daha genç olan bir kadınla yakınlaştı. Bunu duyan ünlü yoga eğitmeni ise çıldırdı ve ilişkiye son verdi.