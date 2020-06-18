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- İbrahim Kutluay'dan Edvina paylaşımı
İbrahim Kutluay'dan Edvina paylaşımı
İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile tatile çıktı.
- Haber Merkezi
- 18.06.2020 - 09:32
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile kısa bir ayrılığın ardından geçtiğimiz kış yeniden barışmıştı. Edvina uğruna evliliğini bitiren Kutluay, artık sevgilisinin yanından ayrılmıyor.
ROMANTİK PRENS
Ege koylarında mutluluğa yelken açan İbrahim Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Aşkıyla bol bol poz veren Kutluay, "Romantik prens" dedirtti.