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    İbrahim Kutluay'dan Edvina paylaşımı

    İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2020 - 09:32
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    İbrahim Kutluay'dan Edvina paylaşımı

    Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile kısa bir ayrılığın ardından geçtiğimiz kış yeniden barışmıştı. Edvina uğruna evliliğini bitiren Kutluay, artık sevgilisinin yanından ayrılmıyor.

    ROMANTİK PRENS

    Ege koylarında mutluluğa yelken açan İbrahim Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Aşkıyla bol bol poz veren Kutluay, "Romantik prens" dedirtti.

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