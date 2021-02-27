İbrahim-Nurdan Büyükak çifti, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Instagram hesabından ultrason fotoğrafı ile paylaşım yapan İbrahim Büyükak, "Oğlumuzla ilk selfie'miz" dedi.

Çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile mutlu bir evlilik geçiren oyuncu İbrahim Büyükak, baba olmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda müjdeli haberi duyuran İbrahim Büyükak, bu kez de bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

"OĞLUMUZLA İLK SELFİE"

Sosyal medya hesabından Eşi Beşen ile bebeklerinin ultrason fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Oğlumuzla ilk selfie'miz" notuna yer verdi.

Ünlü çifte, magazin dünyasından birçok isim tebrik mesajlarında bulundu.