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    İbrahim-Nurdan Büyükak çifti, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

    Instagram hesabından ultrason fotoğrafı ile paylaşım yapan İbrahim Büyükak, "Oğlumuzla ilk selfie'miz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 15:29
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    İbrahim-Nurdan Büyükak çifti, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

    Çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile mutlu bir evlilik geçiren oyuncu İbrahim Büyükak, baba olmaya hazırlanıyor.

    Geçtiğimiz aylarda müjdeli haberi duyuran İbrahim Büyükak, bu kez de bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

    "OĞLUMUZLA İLK SELFİE"

    Sosyal medya hesabından Eşi Beşen ile bebeklerinin ultrason fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Oğlumuzla ilk selfie'miz" notuna yer verdi.

    Ünlü çifte, magazin dünyasından birçok isim tebrik mesajlarında bulundu.

    İbrahim-Nurdan Büyükak çifti, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı #1

    İbrahim-Nurdan Büyükak çifti, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı #2

    İbrahim-Nurdan Büyükak çifti, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı #3

    İbrahim-Nurdan Büyükak çifti, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı #4

    İbrahim-Nurdan Büyükak çifti, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı #5

    İbrahim-Nurdan Büyükak çifti, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı #6

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