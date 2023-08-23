İbrahim Selim, Daye Ay ile birlikte
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Geçtiğimiz haftalarda Dj Daye Ay ile yaşadığı iddia edilen İbrahim Selim, haklarında ortaya atılan söylentiler hakkında açıklamada yapmamıştı.

"Gizemli güzel"

Selim, "Gizemli güzel" ifadelerini kullandığı Ay ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığını doğruladı.

İbrahim Selim, sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlayarak aşkını ilan etti.

"Mutluluklar" yorumları yağdı

Daye Ay da İbrahim Selim ile pozlarını takipçileriyle paylaşarak, mutluluklarını gözler önüne serdi. Takipçilerinden çifte "Mutluluklar" yorumları yağdı.

İbrahim Selim, Daye Ay ile birlikte

İbrahim Selim, 2021'de yaklaşık yedi ay aşk yaşadığı Selin Şekerci ile ilişkisini sonlandırmıştı.