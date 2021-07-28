İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur

Tatil beldelerinde fahiş fiyatlar üzerinden satılan lahmacun ile ilgili konuşan İbrahim Tatlıses, "Lahmacun, Bodrum'da 15 TL'dir. 10 TL'ye lahmacun mu olur" sözleriyle dikkat çekti.

Yaz aylarında tatilcilerin en uğrak noktalarından biri olan Bodrum'daki işletme fiyatları dudak uçuklatıyor.

Lüks plajlarda lahmacunun 100 ile 150 TL gibi yüksek fiyatlarla satılması, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Bodrum'da restoranı bulunan İmparator İbrahim Tatlıses ise konuya ilişkin paylaşım yaparak söz konusu fiyatları farklı bir açıdan değerlendirdi.

"BODRUM'DA 15 TL"

Tatlıses, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Lahmacun, Bodrum'da 15 TL'dir. Yiyene de yemeyene de teşekkürler. Bayiler satmazsa bayilere de lahmacun göndermeyeceğim.

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"10 TL'YE LAHMACUN MU OLUR"

Durum budur ve bundan ibarettir. 10 TL'ye lahmacun mu olur? Bu nasıl çarşı, bu nasıl pazar?" ifadelerini kullandı.