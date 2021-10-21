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    İbrahim Tatlıses, aşka geldi

    İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya'dan el ele poz geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 12:37
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    İbrahim Tatlıses, aşka geldi

    Geçtiğimiz hafta Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo'yu evlendiren İbrahim Tatlıses, aşka geldi.

    Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile objektif karşısına geçen İbrahim Tatlıses, el ele oldukları bir karesini Instagram sayfasından paylaştı.

    "BİZİMKİ LEB-İ ORMAN"

    Tatlıses paylaştığı fotoğrafın altına, ”Deniz kenarında bazı evler vardır ya lebiderya. Bizimki de leb-i orman!” notunu düştü.

    İbrahim Tatlıses, aşka geldi #1

    İbrahim Tatlıses, aşka geldi #2

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