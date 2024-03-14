İbrahim Tatlıses: Bilenler bilir, bugün ben yeniden doğdum 4 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses, iyileştiği tarih olan 14 Mart'a ilişkin paylaştım yaptı.

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Türk sanat camiasının sevilen ismi olan İbrahim Tatlıses, 4 Mart 2011 gecesi korkunç bir olay yaşandı.

Tatlıses, Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı.

Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı.

Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, "Sanatçının hayati tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az." ifadeleri yer aldı.

Saldırıyı gerçekleştiren yakalandı

Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştı. Gri renkli Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulundu. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalandı.

Tedavi için Almanya'ya götürüldü

İki hafta boyunca yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarıldı.

6 Nisan 2011 tarihi itibarıyla ailesi tedavilerin Almanya da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürüldü.

Sonraki yıllarda Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan Amerikalı beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu yapıldı.

Paylaşım yaptı

İbrahim Tatlıses, yaşanan bu sürece dair sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;