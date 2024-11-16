İbrahim Tatlıses, Ceylan'ı takipten çıktı

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Oğlu Ahmet Tatlıses ile boşandıktan sonra da Ceylan ile görüşmeyi sürdüren İbrahim Tatlıses, eski gelinine sert çıktı. İkilinin küslük nedenleri de belli oldu.

Özel hayatı ve çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, son olarak eski gelini Ceylan ile ters düştü.

SOSYAL MEDYADAN ENGELLEDİ

Ceylan'ın Mahsun Kırmızıgül ile düet yapmasına sinirlenen Tatlıses, ünlü türkücüyü hem takipten çıkardı hem de tüm sosyal medya hesaplarından engelledi.

Son dönemde değişimiyle bambaşka biri haline gelen ve çok konuşulan Ceylan, 2000-2002 yılları arasında İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile evli kalmıştı.