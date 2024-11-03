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Haber Merkezi

Yeniden kanser teşhisi konulan Aydemir Akbaş, Ağustos 2024'te 86 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Sayısız projede yer alan Akbaş, oyunculuğunun yanı sıra İbrahim Tatlıses ile olan dostluğuyla da konuşulan bir isimdi.

Aydemir'i kaybetmenin acısını yüreğinde hisseden İbrahim Tatlıses ise onu unutmadığından bahsetti.

AKBAŞ'I TELEFONLA ARIYOR

Yakın arkadaşının vefatı sonrası zor günler geçiren İbrahim Tatlıses, her gün merhum dostu Aydemir Akbaş'ı telefon ile aramaya devam ettiği söylentiler üzerine konuştu.

"AYDEMİR GİBİ BİR DOST YOK"

2. Sayfa'nın haberine göre; İbrahim Tatlıses, "Aydemir gibi bir dost yok, olmadı" ifadelerini kullandı.

CENAZESİNDE DUYGULANDIRMIŞTI

Öte yandan Aydemir Akbaş'ın cenazesinde gözyaşlarına boğulan İbrahim Tatlıses, "45 senelik arkadaşım, bir gün bile kalbini kırmadım. O da benim kırmadı. En son beni bekledi yanına gittim odaya girip ‘Aydoş ben geldim’ dedim. Yarım saat sonra da vefat etti. Nereden bir ‘Aydoş’ daha bulacağım nereden? Böyle bir dost yok" ifadelerini kullanmıştı.