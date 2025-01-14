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Haber Merkezi

Türk müzik dünyasının efsane ismi Ferdi Tayfur, 70 yaşında hayatını kaybetti...

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur geride, birbirinden özel şarkılar bıraktı.

Tayfur'un en sevilen şarkılardan birisi de "Emmioğlu."

Bu şarkıyı bu kez İbrahim Tatlıses, en yakın dostunu anmak üzere söyledi...

İBRAHİM TATLISES'TEN "EMMİOĞLU"

Ferdi Tayfur'un "Emmioğlu" şarkısını açan İbrahim Tatlıses, bir yandan da eşlik etti.

Şarkıya eşlik ederken zaman zaman duygusal anlar yaşayan Tatlıses, yaptığı paylaşıma bir de not düştü.

"ARABESKİN PRENSİ..."

Tatlıses, Ferdi Tayfur'un şarkısıyla birlikte yaptığı paylaşıma, "Seni hiç unutmayacağız. Unutturmayacağız. Arabeskin prensi" dedi.