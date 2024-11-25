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Haber Merkezi

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile en fazla konuşulan isimlerden birisi de İbrahim Tatlıses oldu.

Hem dost kazığı yediğini söyleyen hem de kızı Dilan Çıtak ile sorunlar yaşayan Tatlıses, sağlığı için yeni bir adım attı.

14 Mart 2011 gecesi Maslak'ta uzun namlulu silahla saldırıya uğrayan ve uzun süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan ancak kısmi felç kalan 72 yaşındaki türkücü, yürümekte zorluk çekiyordu.

Tatlıses bunun üzerine fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı.

DUA İSTEDİ, TEDAVİYE BAŞLADIĞINI DUYURDU

İbrahim Tatlıses bu kez sevenlerinden dua istedi. Uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan ünlü sanatçı, yeni tedaviye başladığını duyurdu.

"BENİ YÜRÜTECEĞİNE İNANIYORUM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses, "Hocamla seanslara tekrar başladık. Allah herkese acil şifalar versin beni yürüteceğine inanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin." dedi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, o dönem yaşadıklarını anlattı ve "Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor, doktora 'Nedir bu hocam?' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş." açıklamasını yaptı.

"AĞZIMDAN SULAR AKIYORDU"

Tatlıses, "Lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun. İyileşme sürecimde umudumu kaybettiğim hiç olmadı." diye konuştu.

NELER OLDU?

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıdan sonra altı saat süren bir operasyon geçirmiş ve iki hafta yoğun bakım ünitesinde kalmıştı.

İki hafta boyunca Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarıldı, böylece hayati tehlikesi ortadan kalktı.

6 Nisan 2011 tarihi itibarı ile ailesi, tedavilerin Almanya da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürüldü.

Sonraki yıllarda Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan Amerikalı beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu yapıldı.

YILLAR SONRA BU KEZ KAZA GEÇİRDİ

İbrahim Tatlıses, Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracıyla ilerlerken 25 Ağustos 2922 tarihinde trafik kazası geçirdi.

Hatalı sollama nedeniyle yaşanan kazada Tatlıses'in minibüsü, kamyonla kafa kafaya çarpışarak şarampole uçtu.

İbrahim Tatlıses, aracın içinde sıkıştı ve bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Araçtan çıkarılan Tatlıses'in ayak tarak kemiklerinde kırılma meydana geldi ve sahneye o dönem ayakları alçıda olarak tekerlekli sandalye ile çıktı.

KALBİNDEN AMELİYAT OLDU

Tatlıses yaşadığı bu zorlukların ardından bu yaz aylarında, kalbinden bir operasyon geçirdi. Anjiyo yapılan Tatlıses'in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi. Ardından operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti. Usta sanatçı hastaneden taburcu edildi.