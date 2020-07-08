İbrahim Tatlıses: Gülçin Hanım benim yardımcımdır

'Ben kadınsız yapamam' diyen İbrahim Tatlıses'ten yeni bir açıklama geldi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, hakkındaki iddialara yanıt vermek amacıyla bir YouTube kanalı açtı.

İlk videosunda adının birlikte anıldığı, kendisinden 42 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya’nın sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, aşk dedikodularıyla açıklama yaptı.

"ONUN DA BİR AİLESİ VAR"

Tatlıses, “Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter’ıma bakar, Instagram’ıma bakar. Gülçin Hanım’a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil.

"SOL KOLUM"

"Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda’ demediler. Şimdi ‘Gülçin kimdir?’ diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?” dedi.

İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili soru sorulunca “Allah akıl fikir versin” diyen eski eşi Perihan Savaş’ın bu sözleri için de “Talihsiz bir açıklama. Kullanacağı her cümlede kızımızı, torunlarını düşünmesi lazım” yorumunu yaptı.